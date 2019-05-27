АО «ИМЦ Концерна Вега» и Самарский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

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АО «ИМЦ Концерна Вега» (входит в Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех») и Самарский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве.Подписание документа стало итогом проведения тематической сессии «Медицинские технологии» в рамках конференции «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области» 27 мая с.г.«Два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным партнером СамГМУ и на собственной производственной площадке выпустить в серию высокотехнологичные медицинские изделия. Сотрудничество ГК «Ростех» и Самарского государственного медицинского университета - это удачный пример того, как пройти путь от теоретической идеи до практического внедрения», - заявил генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега», д.м.н. Александр Кулиш.«Создание прорывных разработок на стыке направлений и дисциплин - одна из задач современного вуза. В сотрудничестве синдустриальными партнёрами нам в медицинском университете удается создавать и внедрять в практическое здравоохранение технологические решения завтрашнего дня», - прокомментировал директор Института Инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.Система AUTOPLAN представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и КТ планировать проведение хирургических операций с помощью построения ЗD-модели внутренних органов пациента и детальноспланировать весь ход оперативного вмешательства. Система особенно важна для проведения операций, где доступ к точке интереса затруднен. AUTOPLAN ограничивает вероятность врачебных ошибок и снижает время проведения операций. Фактически операция проходит в виртуальной реальности, но на настоящем пациенте. AUTOPLAN зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. На сегодняшний день с её помощью проведено более 500 успешных операций.Напомним, на базе АО «ИМЦ Концерна «Вега» уже запущено производство медицинских изделий, созданных в кооперации с Самарским государственным медицинским университетом, в том числе нейротренажер ReviVR для ранней реабилитации пациентов после инсульта иаппаратно-программный комплекс ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности, передает пресс-служба облправительства.