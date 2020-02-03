Яндекс расскажет российским школьникам про персональных помощников на «Уроке цифры»

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Яндекс примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». В феврале компания проведёт для школьников урок, посвящённый персональным помощникам — программам на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. Детей познакомят с возможностями персональных помощников и расскажут про сферы их применения. Ребята также узнают, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом помогают.Урок будет проводиться с 3 по 16 февраля 2020 года. Пройти его можно в любое время и в любом месте: в школе с учителем и одноклассниками или дома — самостоятельно либо вместе с родителями. Все материалы урока — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажёры для закрепления знаний, методические указания для учителей — будут доступны на сайте урокцифры.рф.Как и другие уроки проекта, разработанный Яндексом «Урок цифры» будет представлен в трёх вариантах: для младшей, средней и старшей школы. Детям разных возрастов предложат разные задания в тренажёре. Например, одно из заданий для малышей — определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения того или иного поручения пользователя: пылесос убирает комнату, лампочка освещает стол и так далее. Старшеклассникам, в свою очередь, предложат спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды от человека до конечного результата.«Для сегодняшних школьников персональные помощники — такая же обыденная вещь, как когда-то для их родителей магнитофон, — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Мы не собираемся учить ребят пользоваться помощниками: это они прекрасно умеют и без нас. Наша задача — объяснить, по каким принципам работают помощники и что у них "под капотом". Мы надеемся, что такой подход позволит детям не только освоить все существующие возможности помощников, но и создавать новые».«Февральский "Урок цифры" поможет детям в процессе увлекательной игры узнать, как устроены персональные помощники — их ещё называют виртуальными ассистентами. Такие помощники уже сейчас используются для решения бытовых задач, а в ближайшее десятилетие проникнут во все сферы жизни: например, будут применяться для автоматизации рутинной деятельности на работе», — комментирует генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.«Урок цифры» проводится в России второй учебный год подряд. Инициаторы проекта — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация — уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Помимо Яндекса, партнёрами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «1С», «Лаборатория Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академия искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 миллионов раз.«Урок цифры», посвящённый персональным помощникам, — часть Образовательной инициативы Яндекса. В рамках инициативы компания создаёт и внедряет программы и сервисы, которые помогают учиться. Сейчас у Яндекса больше 30 образовательных проектов для людей разных возрастов: от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. Подробнее о них можно узнать на сайте Образовательной инициативы.

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