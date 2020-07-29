Воспитанники кванториума востребованы на ведущих предприятиях Самарской области

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Например, проект Дарьи и Александры Захаровых заинтересовал производственников Автограда, и теперь на сестер возложена серьезная задача - разработать дизайн уличных станций подзарядки. Здесь нужно учитывать все - и функциональную часть, и удобство в использовании, и внешний облик конструкций.«Основная черта наших детских технопарков - это то, что у нас должен быть результат не только исследовательский, но и практический, такой, который будет востребован в реальном производстве, - отмечает руководитель детского технопарка «Кванториум Тольятти» Мария Лазарева. – Проект Дарьи и Александры не единственный пример сотрудничества детского технопарка с предприятиями города. Мы регулярно приглашаем на наши мероприятия представителей IT-отрасли и, конечно, автомобилестроения. И видим, что идеи наших ребят привлекают работодателей и у учеников есть возможность реализовать их не только на бумаге, но и на практике».Ученик кванториума по направлению «автоквантум» Роман Грачев в качестве помощника главного инженера на летних каникулах сотрудничает с коммерческой компанией: занимается проектированием, изготовлением и сборкой лабораторного объекта по производству бактерицидной нити. В специальных компьютерных программах он разрабатывает и рассчитывает компоненты производственной установки и собирает их в единую модель. А Владимир Барашков занимается проектированием в сфере IT-технологий. Для телекоммуникационной компании он разрабатывает систему таргетирования рекламы с отслеживанием перемещения людей в публичных местах.Таким образом в каникулярное время молодые инноваторы и программисты, инженеры и конструкторы применяют полученные в кванториуме знания для решения реальных производственных задач.Сделать техническое образование доступным для всех детей - с этой целью в рамках национального проекта «Образование», по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в прошлом году в регионе были созданы 19 мини-технопарков. Они работают по кванторианской модели. В них почти 4000 ребят, проживающих в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, изучают основы робототехники, 3D-моделирования, программирования. Их сеть будет расширена. В новом учебном году откроется еще 21 мини-технопарк, а также в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в губернию прибудет мобильный «Кванториум», что позволит сделать техническое творчество еще более доступным для детей. Сейчас в «Кванториуме Тольятти» открыта запись на новый учебный год. Принимаются школьники в возрасте от 12 лет, занятия бесплатные.