В Тольятти 4 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам

Как сообщает администрация Тольятти, итоги ЕГЭ подведены еще не по всем предметам, но уже известно о 33 результатах тольяттинских школьников на 100 баллов.
Четверо ребят отличились сразу по двум предметам. Все они набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку. Также выпускница школы №94 Наталья Радушкина набрала 100 баллов на экзамене по литературе, Ирина Зинина из гимназии №38 – по обществознанию. А выпускники гимназии №35 и школы №21 Денис Татарчук и Кирилл Кияница отличились на ЕГЭ по химии.
Напомним, основной период сдачи единого государственного экзамена уже завершился. В начале августа в резервные дни ЕГЭ смогут сдать те, у кого по уважительным причинам не получилась сделать это в основной период. В 2020 году ЕГЭ сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вузы, пишет СитиТраффик.
Фото pixabay.com
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