В Самаре начинается третий этап обучающих семинаров «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации»

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Он стартует с 29 июля.



С 29 по 31 июля в г.Самара состоится первый обучающий семинар в рамках проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации», который третий год осуществляется совместно Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России)

и МГУ имени М.В.Ломоносова. Семинары пройдут в каждом федеральном округе очно, а также в дистанционном формате.



Непосредственный исполнитель проекта – факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова.



Обучающие семинары проводятся для специалистов в области национальной политики – государственных гражданских и муниципальных служащих, представителей некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики. На семинарах их познакомят

с актуальными тенденциями и результатами исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений, проблемами и вопросами правоприменения, конфликтологии, социологии, интеграционной и этноконфессиональной политики.



Семинары предполагают встречи с российскими политиками

и государственными деятелями, обучающие занятия – лекции, практические (интерактивные) занятия, мастер-классы – с ведущими профессорами МГУ, известными учеными и экспертами-практиками в области национальной политики.



Результатом семинаров станет повышение уровня компетенций участников. Прохождение обучения слушателями подтверждается сертификатом

МГУ имени М.В.Ломоносова установленного образца.



Предыдущие этапы проекта были реализованы в 2018-2019 гг., по итогам которых обучение в области национальной политики прошли более 8000 специалистов (порядка 4000 человек очно и более 4300 – дистанционно) из всех федеральных округов России. Обучающие семинары приняли у себя

уже 15 субъектов РФ, руководители которых наряду с представителями органов государственной власти регионов дали проекту высокую оценку.







Пресс-служба проекта

«Реализация государственной национальной политики

в субъектах Российской Федерации»



