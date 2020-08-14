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В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению

14 августа 2020 12:18
80
В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению
В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам.

Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки открыл регистрацию на онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет. Проводить обучение будет Клюшина Анастасия Олеговна – преподаватель скоростного чтения. Занятия для школьников состоятся в рамках подготовки к областному конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО», который СОУНБ организовывает уже в пятый раз. В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам:
- 2–5 классы;
- 6–8 классы;
- 9–11 классы;
- взрослые.

Онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет будут проходить 12, 19, 26 сентября 2020 года с 14.00 до 15.30 (по субботам) и
13, 20, 27 сентября 2020 г. с 11.00 до 12.30 (по воскресеньям).
Для ребят и их родителей эти занятия будут совершенно бесплатны. Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться в группе Центра чтения по ссылке: https://vk.com/topic-46304145_41023737 или позвонить по телефону: 334-22-99.
Современная жизнь требует от успешного человека оперативного восприятия и переосмысления большого объема информации разного рода. Для этого существуют различные методики быстрого чтения, тренировки внимания и памяти, поэтому значение скорочтения и опыта, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО» сложно переоценить. В минувшем 2019 году проект победил в номинации «Духовность и культура» V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области, поэтому у СОУНБ появилась возможность повысить уровень подготовки участников к мероприятию.
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Комментарии


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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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