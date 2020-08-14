В СОУНБ открылась запись школьников на занятия по скорочтению

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Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки открыл регистрацию на онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет. Проводить обучение будет Клюшина Анастасия Олеговна – преподаватель скоростного чтения. Занятия для школьников состоятся в рамках подготовки к областному конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО», который СОУНБ организовывает уже в пятый раз. В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам:- 2–5 классы;- 6–8 классы;- 9–11 классы;- взрослые.Онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет будут проходить 12, 19, 26 сентября 2020 года с 14.00 до 15.30 (по субботам) и13, 20, 27 сентября 2020 г. с 11.00 до 12.30 (по воскресеньям).Для ребят и их родителей эти занятия будут совершенно бесплатны. Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться в группе Центра чтения по ссылке: https://vk.com/topic-46304145_41023737 или позвонить по телефону: 334-22-99.Современная жизнь требует от успешного человека оперативного восприятия и переосмысления большого объема информации разного рода. Для этого существуют различные методики быстрого чтения, тренировки внимания и памяти, поэтому значение скорочтения и опыта, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО» сложно переоценить. В минувшем 2019 году проект победил в номинации «Духовность и культура» V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области, поэтому у СОУНБ появилась возможность повысить уровень подготовки участников к мероприятию.