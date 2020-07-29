Треть родителей учеников младших классов не покупает школьную форму в ожидании новостей о дистанционном обучении

Чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.
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выяснил планы родителей школьников относительно покупки школьной формы к новому учебному году. В опросе приняли участие по 500 родителей учеников младшего, среднего и старшего звена.
На вопрос, купили ли, планируют ли покупать школьную форму к 2020—2021 учебному году, утвердительно ответили 45% родителей учеников 1—4 классов, 37% родителей учеников 5—9 классов и 19% родителей учеников 10—11 классов. В ожидании новостей о продолжении дистанта или возврате к очному обучению — 33% родителей учащихся младшей школы, 28% родителей учеников среднего звена и 17% родителей 10- и 11-классников. На прошлогоднюю форму надеются 10—12% родителей. Чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Время проведения: 27—28 июля 2020 года
Исследуемая совокупность: родители детей школьного возраста
Размер выборки: 1500 респондентов, по 500 респондентов в каждой группе — родителей учеников 1—4 классов, 5—9 классов, 10—11 классов
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