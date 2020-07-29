Стало известно, когда откроют школу № 162 в Самаре

Но будет ли обучение очным — зависит от ситуации с COVID.
В департаменте образования озвучили сроки открытия учебного заведения в Кировском районе. Школу № 162 на Елизарова, 28А закрыли на капремонт в 2019 году.
— Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября 2020 года, — сообщили представители ведомства.
Между тем школы в Самарской области готовят к началу нового учебного года. Власти планируют, что дети будут учиться в очном режиме. Но правила бытия в образовательных учреждениях изменят.
В помещениях проводят ремонтные работы, закупают новое оборудование. Но требуется и подготовка к новым санитарно-эпидемиологическим правилам, которые утвердила главный санитарный врач России Анна Попова, пишет 63.ру
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Фото: Pixabay.com
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