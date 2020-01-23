Самарский университет переходит на электронные зачетки

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева с февраля выводит из оборота привычные бумажные зачетные книжки студентов. Их заменят документы, существующие исключительно в цифровом виде.Электронные зачетки уже доступны их владельцам в личных кабинетах студентов. Тем не менее полный отказ от традиционных зачетных книжек будет поэтапным. Первыми пользователями новой системы фиксации итогов аттестации станут обучающиеся института двигателей и энергетических установок, института экономики и управления и юридического факультета. До сентября к ним присоединятся и студенты других институтов и факультетов.Замена зачетных книжек — один из этапов перехода к модели цифрового университета, который последовательно реализуется в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. В настоящее время здесь создан ряд автоматизированных систем, которые позволяют управлять ключевыми элементами образовательного процесса в режиме онлайн. На их базе формируется набор клиентских сервисов, которые в дальнейшем позволят студентам формировать индивидуальные траектории обучения.Отдельные сервисы доступны уже сегодня через систему личных кабинетов учащихся. С их помощью студенты в режиме 24/7 могут ознакомиться с актуальным расписанием своей группы или конкретного преподавателя; согласовать выпускные квалификационные работы и курсовые; сформировать портфолио для подачи заявления на повышенную академическую стипендию; через университетскую сеть wi-fi получить доступ к фондам университетской библиотеки или к работам ведущих ученых, размещенным в международных базах научных публикаций.Процесс цифровой трансформации охватывает все направления деятельности университета. Так, в рамках направления "цифровой кампус", студенты и преподаватели получили единые кампусные карты. Сейчас они получили функции электронного пропуска и платежного средства. Ожидается подключение к карте сервисов читательского билета, ключей доступа в аудиториям, а также проездного билета и других, сообщает пресс-служба вуза.