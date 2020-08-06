Самарский технопарк «Кванториум 63» вошел в тройку лидеров по России

Сегодня на самарской площадке детского технопарка «Кванториум 63» обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям.
По итогам рейтинга, составленного за второй квартал 2020 года федеральным оператором Национального проекта «Образование» Фондом новых форм развития образования, самарская площадка детского технопарка «Кванториум 63» существенно улучшила свои позиции, вошла в число лидеров и заняла 3 место. Всего в рейтинге учитывались показатели 56 площадок федеральной сети «Кванториум».
«Третье место по стране - это очень неплохой результат. Я поздравляю коллег с таким успехом. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров перед нами поставил очень четкую задачу – вовлечь как можно больше детей в техническое творчество. «Кванториум 63» в нашей Самарской области является центром, вокруг которого мы выстраиваем по инициативе главы региона в рамках национального проекта «Образование» целую сеть мини-технопарков, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Наставники «Кванториума» в рамках сетевого взаимодействия делятся опытом с коллегами, которые работают в созданных в прошлом году 19 мини-технопарках. А это значит, что у ребят, которые живут в отдаленных от крупных городов районах, есть возможность пройти обучение по кванторианским программам».
При составлении рейтинга детских технопарков учитывались такие показатели, как количество мероприятий, проводимых организацией, победы на региональных, федеральных и международных соревнованиях, уровень методической и организационной помощи другим образовательным организациям региона.
Сегодня на самарской площадке детского технопарка «Кванториум 63» обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям: «ИТ-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Космоквантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность).
С февраля в технопарке открыто медианаправление.
Наставники и воспитанники технопарка являются победителями и призёрами целого ряда состязаний различного уровня. Работы ребят и их педагогов регулярно демонстрируются на различных выставочных площадках и форумах.
Технопарк постоянно проводит собственные мероприятия, такие как «Инженерные каникулы», различные направления в хакатонах, организует фестивали по направлениям детского инженерного творчества. В 2020 году коллектив технопарка не только с высокой эффективностью работал в дистанционном формате, но и освоил новые формы организации образовательного процесса.
К новому учебному году в Самарскую область в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, поступит мобильный «Кванториум», а это значит, что познакомиться с инновационными технологиями, развить способности в техническом направлении и пройти обучение по кванторианским программам получат тысячи школьников Самарской области.
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