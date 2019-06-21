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Новости /  Общество /  Образование  

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

21 июня 2019 09:14
131
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Он посоветовал выпускникам всегда помнить об учителях.

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза искать себе профессию и призвание по душе. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент призвал выпускников дерзать и верить в себя, быть настойчивыми и трудолюбивыми, пожелал им удачи и успехов.

Путин также посоветовал выпускникам всегда помнить об учителях, помогать им и поддерживать, потому что педагоги никогда не забудут своих учеников. Выпускные проходят с 20 по 24 июня, после экзаменов. В этом году более 660 тысяч человек покидают стены российских школ, передает Радио Маяк.

 
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