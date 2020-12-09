Названы даты начала записи первоклассников в школы Самарской области

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Появился график приема заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год в Самарской области. Его на своем сайте опубликовало региональное министерство образования и науки.



Заявления от родителей будущих первоклассников начнут принимать в апреле следующего года. В Самаре одними из первых заявки будут принимать гимназии и лицеи, закрепленные за всей территорией города. Дата начала подачи документов - 1 апреля. С 12 числа принимать заявления будут и другие учебные заведения областной столицы.



В гимназии и лицеи Тольятти, которые закреплены за всей территорией города, - с 5 апреля, остальные школы - с 13 числа. Документы для приема в первые классы учебных заведений Отрадного и Новокуйбышевска можно будет подавать с 5 апреля. В школы Кинеля, Жигулевска - с 7 апреля, Чапаевска, Сызрани и Октябрьска - с 8 апреля, Похвистнева - с 12 апреля.



Все заявления будут принимать в электронной форме. Их необходимо будет подать через сайт es2p.asurso.ru. Также необходима регистрация на портале госуслуг, сообщает Сова.инфо.

