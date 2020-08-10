Начало учебного года в Самарской области может вызвать бунт учителей

В Министерстве просвещения захотели добавить еще одно испытание для школьников.
В Самарской области начало учебного года ждут с нетерпением. Не столько от возвращения к очной форме, а от того, насколько сложным могут оказаться первые месяцы обучения.
Напомним, самарские школы ушли на карантин в связи с распространением коронавируса в конце марта 2020. Продолжать обучение пришлось в дистанционном формате. По такому же принципу работали ВУЗы, колледжи и техникумы.
Многие самарские родители обеспокоены, что школам придется перестраивать расписание, чтобы удалось соблюсти все нормы из-за COVID-19. Помимо этого, период адаптации также может затянуться.
В Министерстве просвещения захотели добавить еще одно испытание для школьников – ВПР (Всероссийские проверочные работы). По данным ведомства, это поможет показать пробелы в знаниях учащихся после вынужденной «удаленки».
Стоит отметить, что такие благие намерения вовсе не радуют родителей и педагогов. Уже сейчас в сети идет активное голосование против проведения ВПР.
- Такое мероприятие может нанести ущерб психическому здоровью школьников, а учителя будут тратить время на бессмысленное тестирование. Из-за ВПР из учебного процесса выпадает 3-4 урока. Очные уроки, несомненно, важны в начале года. Это поможет изучить пропущенные темы, - значится в петиции.
Помимо этого авторы петиции указали на тот факт, что на проверку ВПР учителям ничего не заплатят, а родители будут вынуждены потратить деньги на специальные сборники, пишет ПроГородСамара
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Фото pixabay.com
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