Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

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Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!Профессия педагога требует особого призвания, высокой самоотдачи, преданности своему делу, глубокого понимания детской психологии, интересов и потребностей ребенка. Именно от учителя, который является для учеников не только авторитетным наставником, но и старшим товарищем, во многом зависит, какими вырастут наши дети, с каким багажом знаний и навыков они вступят во взрослую жизнь.Чтобы сделать образование более качественным и доступным, наш регион активно включился в реализацию национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы открываем новые школы и дошкольные учреждения, совершенствуем систему высшего и профессионально-технического образования, заботимся о достойном вознаграждении труда педагога и повышении престижа профессии учителя.Самарская область всегда славилась великолепными, блистательными учителями, о чем свидетельствуют результаты всероссийских конкурсов и достижения наших студентов и школьников.Уверен, вместе с молодыми педагогами, ветеранами образования, родителями мы объединим три главных составляющих образовательного процесса – ученик, учитель, семья – и добьемся намеченного. Важно, чтобы юные граждане страны были успешными, конкурентоспособными, хорошо образованными, чтобы они стали настоящими патриотами, преданными нашему Отечеству.Дорогие учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш труд, щедрость души, стремление раскрыть талант в каждом ребенке. За то, что вы в полной мере осознаете свою высочайшую ответственность за будущее родного края и всей России.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, общественного признания, и всего самого доброго!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров