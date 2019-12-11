Жители Самарской области смогут проверить свои знания по истории

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13 декабря в Самарской области пройдет большой тест по отечественной истории. Проверить свои знания сможет каждый житель губернии.2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В преддверие этого события каждый житель России и еще 42 стран мира сможет проверить свои знания истории Отечества. В Самарской области пройти тест можно будет на специально организованных площадках, которые начнут работу в 11.00 по местному времени. Полный их перечень опубликован на сайте проекта кдгр.рф. На этом же сайте в течение всего дня с 00.00 часов до 24.00 по московскому времени будет доступен тест в онлайн режиме.Главной площадкой проведения теста в регионе станет Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»(ул. Г.С. Аксакова,21). Желающим пройти тестирование необходимо взять с собой паспорт и ручку.Тест по истории Отечества организован в рамках масштабного проекта «Большая история», инициированного Молодежным парламентом при Государственной Думе. В Самарской области его проводит Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думы при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.