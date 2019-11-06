Вузы, предприятия и бизнес-структуры, входящие в научно-образовательные центры (НОЦ), получат льготы и преференции от государства
6 ноября 2019 10:40
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НОЦ Самарской области, созданный в 2019 году по постановлению Главы региона Дмитрия Азарова, на этом мероприятии представлял заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Сразу два его предложения по поводу совершенствования работы НОЦ мирового уровня вошли в рекомендательную резолюцию участников круглого стола.
«В процессе работы, безусловно, возникают оперативные вопросы и задачи, которые необходимо решать, и подчас они носят системный характер. У многих возникает вопрос, что дает вузам и предприятиям участие в НОЦ помимо синергетических усилий в рамках работы над крупными проектами. Какие льготы и преференции для участников НОЦ? Поэтому в данной части необходимо формирование и нормативно-правовое закрепление на федеральном уровне», - отметил Александр Фетисов.
По предварительной информации, для участников НОЦ будут введены меры налогового стимулирования и таможенные пошлины, позволяющие производителям отечественной продукции конкурировать со своими зарубежными коллегами. Не исключено, что в отношении проектов НОЦ будут применяться инструменты господдержки в виде льготного инвестирования и краткосрочного кредитования, а также в виде частичного возмещения прямых затрат на строительство объектов. Речь идет и о субсидировании логистических затрат на поставку основного сырья и материалов при реализации проектов импортозамещающей продукции, а также о финансовой поддержке при создании крупных объектов инфраструктуры, на базе которых потом будут осуществляться технологические прорывы.
«Когда в законе есть формулировка, когда есть правовое поле, то и инвесторы, и бизнес по-другому к этому относятся», — подчеркнула председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Еще одно предложение, озвученное Александром Фетисовым в Совете Федерации и вошедшее в итоговый документ, касалось создания координирующего органа для решения общих проблем российских НОЦ, обмена опытом, формирования единых решений по сопутствующим вопросам и выработке единых законов развития НОЦ.
«Если бы в такой центр стекалась информация о потребностях потенциальных заказчиков, то можно было бы наладить обмен заказами между НОЦ. Неважно, будет ли он создан Минобром или появится благодаря совместным инициативам руководителей НОЦ, в любом случае такая площадка может быть востребована. В целом, у НОЦ в разных регионах возникают аналогичные проблемы, все одновременно являются первопроходцами в своей области. Поэтому важно определить принципы организации взаимодействия НОЦ субъектов Российской Федерации», - пояснил Александр Фетисов.
Создание НОЦ мирового уровня — одна из востребованных и одновременно сложных задач, которую нацпроект «Наука» ставит перед субъектами Российской Федерации. Изначально о том, что стране необходимы такие объединения ученых и производителей, впервые заявил Президент России Владимир Путин. В 2019 году были созданы национальные образовательные центры федерального уровня в Пермском крае, Белгородской, Нижегородской, Кемеровской и Тюменской областях. Вторая пятерка НОЦ федерального уровня будет сформирована в 2020 году. К 2024 году в стране должно быть 15 таких научно-образовательных центров. НОЦ Самарской области намерен претендовать на статус федерального. Его индустриальные партнеры: госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос». Сейчас в консорциум НОЦ входят ведущие вузы и производственные предприятия: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», ООО «Самара Авиагаз», Самарский университет, СамГТУ, СамГМУ, Самарский государственный университет путей сообщения, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный аграрный университет. Партнерство выстраивается и с научными организациями – Самарским НЦ РАН, Самарским филиалом ФИАН. Недавно в НОЦ также вступило одно из самых уважаемых научно-образовательных заведений страны - ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Его ректор Андрей Рудской увидел высокий потенциал нашего НОЦ и отметил, что самарский НОЦ имеет все шансы попасть в следующую пятерку НОЦ мирового уровня.
Цель партнерства участников НОЦ - кооперация науки, образования и бизнеса для создания коммерческих проектов мирового уровня, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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