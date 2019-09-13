Впервые Самарская область примет участие во всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»

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13 сентября жители Самарской области примут участие во всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант».ИТ-диктант - всероссийская образовательная акция, цель которой определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Это важно, ведь цифровые технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Сегодня цифровая грамотность также важна, как знание правил пунктуации и орфографии.Задачей диктанта является привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России, реализуемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», проведение онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, реализуемых в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует количество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.В Самаре ИТ–диктант проводится по адресу: пр-т Масленникова, 37, в Тольятти - Южное шоссе, 125а. Начало диктанта в 15.30.Фото pixabay.com