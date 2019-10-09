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Новости /  Общество /  Образование  

Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ

9 октября 2019 10:47
78
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности.

За достижения в учебной и научной деятельности имена студентов опорного университета включены в приказ Минобрнауки от 30 августа, сообщает пресс-служба вуза.
Стипендии правительства РФ положены студентам: института автоматики и информационных технологий Дмитрию Бочкареву, нефтетехнологического факультета Роману Гришину, теплоэнергетического факультета Марии Гнутиковой, Андрею Попову, Юлии Ковалевой и Дмитрию Брагину, факультета машиностроения, металлургии и транспорта Ирине Уваровой, факультета промышленного и гражданского строительства Семену Квартальнову.
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