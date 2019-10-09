Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ

78

За достижения в учебной и научной деятельности имена студентов опорного университета включены в приказ Минобрнауки от 30 августа, сообщает пресс-служба вуза.Стипендии правительства РФ положены студентам: института автоматики и информационных технологий Дмитрию Бочкареву, нефтетехнологического факультета Роману Гришину, теплоэнергетического факультета Марии Гнутиковой, Андрею Попову, Юлии Ковалевой и Дмитрию Брагину, факультета машиностроения, металлургии и транспорта Ирине Уваровой, факультета промышленного и гражданского строительства Семену Квартальнову.