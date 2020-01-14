Владимир Богатырев официально станет ректором СНИУ
14 января 2020 12:54
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ об утверждении Владимира Богатырева в должности ректора Самарского национального исследовательского университета им.С.П.Королева (СНИУ). Информацию об этом сегодня разместил сайт вуза. Официально г-н Богатырев вступит в должность только послезавтра, 16 января 2020 года, а истечет срок его полномочий 15 января 2025 года.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что обязанности руководителя вуза г-н Богатырев исполняет уже более года. Прежде он был проректором по образовательной и международной деятельности университета.
Владимиру Богатыреву 45 лет. Он выпускник аэрокосмического университета, на базе которого создан СНИУ — в 1997 году окончил факультет информатики, получив квалификацию «Инженер-математик». В другом вузе, ставшем потом частью СНИУ — Самарском госуниверситете, — получил также юридическое образование.
Имеет ученую степень доктора экономических наук, возглавляет диссертационный совета университета по экономическим специальностям.
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