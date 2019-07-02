В день рождения Самарского политеха поздравят лучших выпускников

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3 июля в 11.00, в день 105-летия вуза, в Самарском государственном техническом университете (200 ауд. Главного корпуса, ул. Молодогвардейская, 244) состоится торжественное чествование лауреатов Золотого фонда 2019 года. В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника.Благодарственные письма и почётные знаки Золотого фонда университета за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте выпускникам вручит ректор Дмитрий Быков и приглашённые почётные гости.Выпускники отмечены в нескольких номинациях:- «За достижения в научной деятельности» награждаются студенты, показавшие отличные результаты в научной деятельности, разработке новых инновационных проектов. Сегодня в университете работают междисциплинарные проектные команды, в которых студенты вместе с наставниками занимаются созданием инноваций для рынков настоящего и будущего.- В номинации «Общественная работа» награждаются студенты, реализовавшие общественно значимые проекты на вузовском, региональном и всероссийском уровне. Студенческие общественные объединения Политеха являются школой лидерства для будущих руководителей области и России.- Номинация «За вклад в развитие спортивной деятельности» говорит сама за себя. Спорт по праву занимает одно из важнейших мест в образовательном процессе Самарского политеха.- Номинация «За достижения в культурно-массовой работе» не менее важна для студентов и всего Политеха.От лица студентов выступит лучший выпускник 2019 года Артем Проничев. Будучи студентом электротехнического факультета, он неоднократно становился победителем конкурсов, конференций и олимпиад различного уровня, в частности, программы «УМНИК». Среди последних его достижений – победа в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN. На счету молодого человека более 70 научных публикаций.