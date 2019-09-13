В Тольятти состоялась областная конференция работников системы дополнительного образования

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На базе детского технопарка «Кванториум-63» в г.о. Тольятти состоялась областная конференция работников системы дополнительного образования. В этом году ее главной темой стала целевая модель системы дополнительного образования детей Самарской области.Участники - представители регионального минобрнауки, руководители организаций дополнительного образования детей разной ведомственной принадлежности, некоммерческого сектора, структурных подразделений школ, руководители опорных центров дополнительного образования каждого из 37 муниципалитетов, а также внешние эксперты Высшей школы экономики - обсудили современные тренды модернизации системы дополнительного образования.О новых вызовах для системы допобразования рассказал директор Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ, член экспертного совета по национальному проекту «Образование» Сергей Косарецкий. Выступая с докладом, он отметил, что сегодня система дополнительного образования сталкивается с изменением содержания своих программ и должна сфокусироваться на тех компетенциях, которые помогут детям состояться в жизни, стать успешными.Сегодня в систему дополнительного образования Самарской области вовлечены более 78% учеников. Им на выбор предлагается множество программ по шести направлениям: социально-педагогическое; туристско-краеведческое; художественное; физкультурно-спортивное; естественно-научное; техническое. Последним двум Правительство Самарской области уделяет особое внимание. Глава региона Дмитрий Азаров в своем ежегодном Послании поставил задачу создавать центры цифрового развития детей, развивать сеть детских технопарков «Кванториум». Сейчас в регионе их два (в Самаре и Тольятти). В них проходят обучение 2000 школьников. До конца 2022 года откроются два детских технопарка. Один в Новокуйбышевске, второй в Сызрани. Помимо этого, регион в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» получит два мобильных Кванториума, которые позволят учащимся из отдалённых населённых пунктов получить доступ к инженерно-техническому дополнительному образованию.Чтобы процесс формирования целевой модели дополнительного образования детей сопровождался необходимой методической и организационной поддержкой, в Самарской области создан региональный модельный центр. Он выступает основным координатором работы самых разных организаций, вовлеченных в процесс дополнительного образования детей.«Так уж организована система дополнительного образования, что учреждения и организации исторически относятся к разным ведомствам. И это немало осложняет выбор семей: везде свои условия, свои сроки набора, своя цена, своя информационная кампания. Для выравнивания доступности системы мы запускаем навигатор допобразования, - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Возможность изменить подходы к системе допобразования детей появилась благодаря нацпроекту «Образование». В ходе его реализации расширяется сеть дополнительного образования. Она переформатирована в соответствии с запросами времени, налаживается взаимодействие вузов и школ, и для нас очень важно, чтобы каждый ребенок получил возможности для развития способностей».Для достижения этой цели в сельских школах Самарской области в рамках нацпроекта «Образование» открылись 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», за счет средств областного бюджета созданы 19 детских мини-технопарков, действующих по модели детских технопарков «Кванториум». Эта работа будет продолжена, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com