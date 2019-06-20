В Самарском политехе стартовала приемная кампания

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Сегодня в вузе начала работу приемная комиссия. В соответствии с контрольными цифрами на бюджетную форму обучения в Самарский политех и его филиалы будут зачислены 2300 абитуриентов, из них 1643 – на бакалавриат, 153 – на специалитет и 504 – в магистратуру. Кроме того, в этом году увеличена квота на целевое обучение – выделено 317 мест (https://samgtu.ru/news/view/v-politexe-uvelichena-kvota-priema-na-celevoe-obuchenie). Плановое значение среднего балла по университету составляет 66.Опорный университет подготовил для поступающих новые преференции.– Ребята, хорошо сдавшие ЕГЭ, получат в этом году скидку на обучение при поступлении на инженерно-экономический факультет (https://samgtu.ru/news/view/politex-predostavit-skidki-vysokoballnikam). А победители и призеры наших олимпиад, не прошедшие на бюджет, будут зачислены на коммерцию (https://samgtu.ru/news/view/opornyj-vuz-oplatit-obuchenie-vysokoballnikam). При этом первый курс обучения полностью или частично оплатит вуз, – рассказал проректор по вечернему и заочному обучению опорного университета Георгий Бичуров.Подробнее с другими льготами и преимуществами для абитуриентов можно ознакомиться здесь: https://samgtu.ru/admission/admission-egeПодать заявление о приеме на обучение, как и в прошлом году, можно в первом корпусе университета по адресу: ул. Первомайская, 18. В спортивном зале работают консультанты по техническим направлениям подготовки, а в читальном зале библиотеки – представители академии строительства и архитектуры. Для удобства поступающих будет работать единое окно подачи документов и электронная очередь. На всех площадках вновь установлены веб-камеры – на сайте Политеха все желающие смогут следить за потоком посетителей.Работает комиссия с понедельника по пятницу – с 09:00 до 17:00, а в субботу – с 10:00 до 15:00.Прием документов по результатам ЕГЭ на бюджетную форму открыт до 26 июля, а на коммерческую – до 15 августа. Если же абитуриент поступает на направления подготовки, требующие прохождения дополнительного испытания, или сдает внутренние экзамены в университете, то он должен успеть подать документы до 10 июля.На заочную форму обучения документы принимаются до 9 октября.Подробная информация о правилах приема и направлениях подготовки размещена на сайте приемной комиссии: https://samgtu.ru/admission.