В Самарской областной универсальной научной библиотеке текст «тотального диктанта» прочтет артист театра-студии «Грань»

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13 апреля в 15.00 состоится ежегодная всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». В Самарской областной универсальной научной библиотеке проверить свою грамотность можно будет в отделе искусств (на втором этаже).Читать диктант в СОУНБ будет актер театра-студии «Грань» Даниил Богомолов. Автор текста 2019 года — Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Его интерес сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX - начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», «Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм «История одного назначения» (2017), который получил приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию в самарском разделе официального сайта «Тотального диктанта»: https://totaldict.ru/samara/. Такая проверка грамотности в Самаре очень востребована и популярна, поэтому стоит заранее позаботиться об участии. В областной научной библиотеке все места уже закончились. Но еще можно попасть в Московский городской педагогический университет (Самарский филиал), в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет).Участникам акции необходимо иметь при себе паспорт и быть зарегистрированными.Напомним, с 16 марта 2019 года по субботам и воскресеньям в СОУНБ проходили открытые занятия по русскому языку, где с желающими повысить грамотность и подготовиться к диктанту разбирали самые сложные темы в области орфографии и пунктуации. Вход, как обычно, был свободным.В Самаре, как и по всей России, «Тотальный диктант» в 2019 году проводится в шестой раз. Это ежегодная общедоступная образовательная акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса), она направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.16+