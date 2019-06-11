В Самарской области проведут День инклюзии

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Успешными кейсами 13 июня 2019 со всеми заинтересованными поделятся участники проекта «Путёвка в жизнь. Создание региональной сети профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни» по профильной подготовке учащихся с интеллектуальными нарушениями», реализуемого при поддержке фонда президентских грантовЭтот актуальный для всех выпускников страны вопрос, для выпускников с ментальной инвалидностью означает не проблему выбора профессии, он определяет их судьбу.Способами практического решения проблем и успешными кейсами поделятся педагоги и администрация ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян. Коллектив школы обеспечивает продолжение образования с последующим стабильным трудоустройством для 95 % своих выпускников. Чтобы оценить этот результат, надо знать, что согласно региональному мониторингу реализуемых в школах области профилей трудового обучения учеников с ментальной инвалидностью (2018), до 80 % выпускников НЕ продолжает обучение и НЕ поступает на работу, невольно становясь пожизненными зависимыми иждивенцами.13 июня 2019 участники Дня инклюзии смогут познакомиться с эффективными практиками технологического обучения, инновационным мультипрофильным подходом, обеспечивающим вариативность и индивидуализацию подготовки учащихся с особенностями интеллектуального развития к самостоятельной трудовой деятельности, опытом взаимодействия с профессиональными образовательными организациями.В программе: мастер – классы педагогов школы, Уроки доброты – тренинги по пониманию инвалидности от сертифицированных тренеров по философии независимой жизни – для педагогов и для учащихся, экспертные оценки от представителей трёх общественных организаций. И – подарки!Школа – интернат – ресурсный центр проекта «Путёвка в жизнь», реализуемого Самарской региональной общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей «Интеллект» при поддержке фонда президентских грантов.13.06.2019 в ресурсный центр будут переданы подготовленные в рамках проекта учебные пособия, портфолио выпускника. Пособия после прохождения обучения будут доступны для любой школы области. Новые программы помогут последовательно наращивать индивидуальные «пучки компетенций» с учётом особенностей развития, интересов каждого ученика, его места проживания и запросов регионального рынка труда, работодателей.Фото pixabay.com