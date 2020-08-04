В Самарской области пришкольные лагеря не откроют из-за коронавируса

Решение было принято на заседании регионального оперштаба.
В Самаре прошло очередное заседание оперштаба по противодействию коронавирусу. Одним из вопросов на повестке дня стала возможность открытия пришкольных лагерей. Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, власти изучили опыт работы 14 регионов Приволжского федерального округа. Пришкольные лагеря функционируют только в двух субъектах. В нашей губернии запрос родителей на работу таких учреждений также считается низким. Однако есть необходимость занять детей, состоящих на различных видах учета, трудных подростков внеурочной деятельностью.
В итоге, было принято решение пришкольные лагеря в регионе не открывать. Однако для трудных подростков до конца августа будет организована работа кружков. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил отработать этот вопрос с руководителями образовательных учреждений, службами социальной защиты, с органами по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Также, участники заседания отметили, что в Самарской области снизилась на 9,1% по сравнению с прошлой неделей (когда также наблюдался спад) заболеваемость внебольничной пневмонией. При этом незначительно – на 5,8% увеличилось число случаев ОРВИ. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ТРК Терра.
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