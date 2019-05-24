В Самарской области педагоги получают в среднем 30 тысяч рублей в месяц

75

Главный консультант управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования министерства образования и науки Самарской области Светлана Ельчанинова представила доклад о мониторинге оплаты труда педагогических работников образовательных организаций в Самарской области.По итогам мониторинга значения среднемесячной заработной платы по отдельным категориям педработников за 1 квартал 2019 года составляют:по педагогическим работникам общеобразовательных школ – 30 858 рублей, что составляет 96,9% от дохода от трудовой деятельности;по педработникам детских садов – 28 392 рубля, что составляет 97,5% от средней заработной платы работников в сфере общего образования в регионе;по педработникам образовательных учреждений СПО – 31 467 рублей, что составляет 98,8% от дохода от трудовой деятельности;по педработникам учреждений допобразования – 31 647 рублей, что составляет 101,8% от среднемесячной заработной платы учителей в Самарской области, сообщает пресс-служба губернской думы.Фото pixabay.com