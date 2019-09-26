В Самарской области начали работать 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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24 сентября – в единый день - в 50 регионах России, в том числе и в Самарской области, одновременно открылись 2049 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Центр «Точка роста» представляет собой два класса, оснащенных 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, комплектами для занятия робототехникой и квадрокоптерами. В Самарской области такие кабинеты - с шахматной гостиной и медиатекой, тренажерами для отработки первой медицинской помощи - открылись в сельских школах 29 муниципальных районов.Благодаря современному оборудованию можно по-новому организовать образовательный процесс. В «Точках роста» будут проходить занятия по информатике, технологии, ОБЖ. Кроме того, в них есть все условия для внеурочной деятельности школьников.Десятиклассница Ульяна Зотова, ученица школы №1 села Кинель-Черкассы, признается, что с нетерпением ждала начала нового учебного года. О том, что в их образовательном учреждении будет создана «Точка роста», знала еще до летних каникул. Реальность превзошла даже самые смелые предположения учеников. «Мы не знали, что такое «Точка Роста», мы даже представить себе не могли, что будет все настолько грандиозно, - уточняет Ульяна. - В наших головах это не складывалось никак. Но когда пришли, увидели - это очень круто».«Когда-то Антон Чехов сказал, если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее. Благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется в России по инициативе Президента Владимира Путина, у нас есть уникальная возможность создать для детей, проживающих в сельской местности, современные условия для получения образования. Кинель-Черкассы стали одними из первых, где открываются кабинеты данного проекта. Они будут работать на ваше будущее. Каждый найдет точку, которая даст рост вашему развитию», - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, обращаясь к учащимся.По словам педагогов, помимо овладения новыми знаниями подростки смогут совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление.После торжественного открытия центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ученики школы №1 села Кинель-Черкассы познакомили министра, главу района и других почетных гостей со своими разработками, также продемонстрировали умение обращаться с квадрокоптерами и два из них запустили прямо в аудитории.Нужно не только обновлять оборудование в сельских школах, но и менять учебные программы, грамотно подходя к созданию центров допобразования - такой акцент сделал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ежегодном Послании. Эффективно решать поставленные руководителем региона задачи позволяет национальный проект «Образование».До 2022 года в Самарской области будут созданы 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста» в дополнение к тем, которые открылись 24 сентября, сообщает пресс-служба облправительства.