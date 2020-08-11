В Самаре стартует неделя "Физика полета"

Мероприятия пройдут в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+.
Сегодня, 11 августа, в 12:00 в "Точке кипения" Самарского университета им. Королёва состоится онлайн-открытие тематической недели "Физика полета" Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Правительства Самарской области. С участниками встретятся научный руководитель Самарского университета Евгений Шахматов и летчик-космонавт, герой РФ Олег Кононенко.
Гости увидят видео-урок "Физика невесомости", записанный в космосе. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.
Тематическая неделя будет наполнена множеством событий. На площадке фестиваля юные исследователи смогут узнать новое о нано-спутниках, физике полета, самостоятельно собрать и запустить ракету, попробовать космическую еду, провести испытание двигателя ракеты при помощи компьютерного моделирования, сообщает СОВА.инфо
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Кроме того, пройдут онлайн-экскурсии по предприятиям космической отрасли региона, а также онлайн-лекция "Яркая звезда С. П. Королёва" о значимых событиях в жизни знаменитого конструктора.
С 10 по 14 августа с 11:00 до 16:00 в Ботаническом саду будут работать оффлайн-площадки фестиваля. На одной из них самарцам расскажут, из чего состоит ракета, как её собрать своими руками и запустить на высоту до 30 метров. На площадке "Механика космического полёта" посетители познакомятся с космическими аппаратами, которые разрабатываются в Самарском университете. Музейно-выставочный центр "Самара Космическая" раскроет секреты внеземного меню. Можно будет даже попробовать еду из тюбиков. Федерация парашютного спорта Самарской области продемонстрирует настоящий парашют.
Подробную программу недели "Физика полета" и всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь.
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