В Самаре рассказали про предстоящие ГИА в регионе

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Сегодня, 22 мая прошла пресс-конференция замминистра образования и науки Самарской области, посвященная ГИА-2019. Основные дни сдачи – с 27 мая по 13 июня, резервные – с 17 июня по 1 июля, сообщает Департамент информационной политики.2 обязательных предмета13 предметов по выбору (в т.ч. испанский и китайский языки)14785 участников114 пунктов проведения100% аудиторий – с онлайн трансляцией8894 задействованных специалиста454 общественных наблюдателя.По вопросам проведения ГИА можно обращаться на телефон «горячей линии» 8 (846) 333-75-06 (пн-пт, 10.00-15.00) или по электронной почте: gia@rcmo.ru