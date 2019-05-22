В Самаре рассказали про предстоящие ГИА в регионе
22 мая 2019 13:25
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Сегодня, 22 мая прошла пресс-конференция замминистра образования и науки Самарской области Светланы Бакулиной, посвященная ГИА-2019. Основные дни сдачи – с 27 мая по 13 июня, резервные – с 17 июня по 1 июля, сообщает Департамент информационной политики.
2 обязательных предмета
13 предметов по выбору (в т.ч. испанский и китайский языки)
14785 участников
114 пунктов проведения
100% аудиторий – с онлайн трансляцией
8894 задействованных специалиста
454 общественных наблюдателя.
По вопросам проведения ГИА можно обращаться на телефон «горячей линии» 8 (846) 333-75-06 (пн-пт, 10.00-15.00) или по электронной почте: gia@rcmo.ru
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