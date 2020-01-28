В Самаре прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике

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На базе естественнонаучного института Самарского университета состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. Его участниками стали 150 учащихся 9-11-х классов региона.Ребята с лучшими результатами представят область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который состоится в апреле в Тюмени.«Работа с одаренными детьми является задачей принципиальной с точки зрения экономики, прогресса страны и региона. В списке творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий, который каждый год утверждает Минпросвещения России, более 200 позиций, однако особое место в них занимает Всероссийская олимпиада школьников, - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - Одной из основных целей нацпроекта «Образование» является вхождение России к 2024 году в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. Школы губернии принимают участие в международном исследовании по модели PISA для оценки интеллектуального уровня учеников и умения применять полученные знания в повседневной жизни. На основе результатов исследования можно оценить уровень знаний детей, при необходимости внести изменения в общеобразовательные программы. Олимпиадные задания помогают в этом».Также для учащихся 7-8-х классов на площадке «Лицей авиационного профиля № 135» прошел региональный этап олимпиады по физике имени Дж.К.Максвелла, в котором приняли участие более 100 школьников Самарской области. Для победителей в рамках образовательной смены во всероссийском центре «Сириус» (г. Сочи) пройдут туры заключительного этапа.

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