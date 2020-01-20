В Самаре пройдет конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Призвание»

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26 января с 10:00 в Детской музыкальной школе № 3 им. М.И. Глинки (Волжский проспект, 43) пройдёт ежегодный открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание».«Призвание-2020» - это традиционный смотр творческих сил и профессиональных компетенций преподавателей, концертмейстеров, методистов ДМШ и ДШИ городского округа Самара. В этом году в конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие 140 педагогических работников из 23 школ системы дополнительного образования.В состав жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты: заслуженные работники культуры РФ Евгений Афанасьев и Наталья Файн, заслуженный артист РФ Александр Иванов, методист и преподаватель Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова Елена Баранова.Конкурс «Призвание» - это свидетельство высокого духовно-творческого потенциала специалистов отрасли «культура», которые передают свое мастерство и любовь к профессии музыканта детям и молодежи, сообщает горадминистрация.