В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке

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Познакомиться с Жюльет можно будет на дискуссионном клубе, который пройдет в ресторане "Спроси француза" 7 октября. На встрече Жюльет представит свои родные французские регионы - Бретань и Центр-Долина Луары. Встреча по адресу: ул.Ново-Садовая, 4 в понедельник 7 октября в 18.30, сообщает Альянс Франсез Самара.