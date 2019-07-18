В Самаре до конца приемной кампании осталась неделя
18 июля 2019 13:39
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До 1 августа следует принести оригинал аттестата и написать согласие на зачисление. Абитуриентов и их родителей этот этап волнует не менее, чем период сдачи ЕГЭ. Особенно ребят, набравших среднее количество баллов, которых может хватить для поступления на бюджетное обучение, а может и не хватить. Именно сейчас им предстоит выбрать то направление, поступление на которое будет не только желаемым, но и наиболее вероятным, пишет "Самарская газета".
Чтобы помочь абитуриентам, многие вузы проводят консультационные собрания.
— Каждый факультет Самарского технического университета выбрал для проведения таких консультаций день до 26 июля, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СамГТУ Виктория Шурыгина. — Основная часть поступающих это уже сделала, и мы можем видеть предварительную картину. На консультационных собраниях сотрудники вуза готовы с каждым абитуриентом индивидуально рассмотреть и оценить шансы на поступление на тот или иной факультет. Если баллов для зачисления на выбранное направление маловато, мы подскажем, на какую специальность стоит обратить внимание, чтобы наверняка пройти по конкурсу.
22 июля абитуриентов СамГТУ ждет институт автоматики и информационных технологий, 23- го — факультет пищевых производств, 24-го — химико-технологический, инженерно-технологический, электротехнический, теплоэнергетический, машиностроения, металлургии и транспорта. 25-го — академия строительства и архитектуры и нефтетехнологический факультет. Время и место проведения собраний можно уточнить на сайте технического университета.
Самарский государственный университет путей сообщения 26 июля в 11.00 начнет организационное собрание для абитуриентов. В рамках встречи в том числе будут объяснять, как изменить выбранные направления подготовки.
В Самарском университете сообщили, что специальные дни под консультации они не выделяют. Но в момент подачи документов с абитуриентом проговаривают все возможные варианты развития событий. При зачислении в первую волну представители деканатов также связываются с ними и сообщают необходимую информацию.
Как известно, зачисление в вузы проводится в два этапа, или в две «волны». В первую зачисляют до 80% студентов. Во вторую — оставшиеся 20%. Специалисты приемных комиссий рекомендуют приложить все усилия, чтобы попасть в первую. Во вторую часто приносят оригиналы аттестатов абитуриенты, набравшие большое количество баллов, но не сумевшие пройти в более престижные, например столичные, вузы. Именно они обычно и занимают оставшиеся места. Случается, что кто-то из зачисленных в первую волну забирает документы и таким образом освобождает место. Однако, по словам сотрудников вузов, бывает такое нечасто. И рассчитывать на то, что ко второй волне, возможно, освободятся еще места, не стоит.
— Мы рекомендуем абитуриентам отслеживать свои шансы на поступление на сайте университета, — говорит Шурыгина. — Особенно после 27 июля, когда все будут приносить оригиналы. До 1 августа еще можно попробовать исправить ситуацию и при необходимости переписать согласие на зачисление на другое направление. Делать это можно не более двух раз.
Фото: pixabay.com
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