В Самаре 14 февраля распределят свободные места в детсадах
13 февраля 2020 12:22
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В пятницу, 14 февраля в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах.
Места распределяются автоматически на основании следующих критериев:
наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
даты регистрации ребенка в электронном реестре;
возраста ребенка по состоянию к 01.09.2019;
направленности группы;
желаемой даты зачисления ребенка не позднее 06.02.2020.
Если ребенка приняли в сад, родителям сообщат об этом его работники. Также результаты распределения будут на сайте es.asurso. ru. Электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен», пишет Самру.ру.
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