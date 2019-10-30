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Новости /  Общество /  Образование  

В СамГМУ обсудили, как вывести научно-образовательный центр Самарской области на мировой уровень

30 октября 2019 11:30
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В СамГМУ обсудили, как вывести научно-образовательный центр Самарской области на мировой уровень
В 2024 году необходимо вдвое обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации в медицине.

29 октября в СамГМУ прошел круглый стол, посвященный деятельности инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий, участниками которого стали: депутат Государственной думы РФ Владимир Гутенев, ректор СамГМУ Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" Ольга Михеева.

Согласно распоряжения Президента России Владимира Путина, в 2024 году необходимо обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации в медицине до 50% от их общего числа. Сейчас эта доля оценивается в 16,5%. «Здравоохранение - эта одна из сфер, где идет устойчивый рост спроса на новые технологии и продукты. На их развитие в рамках профильного нацпроекта выделяется до 1 триллиона рублей ежегодно. И не исключено, что эта сумма будет увеличена. Обязательное условие - расширение инновационной деятельности для освоения новых медицинских технологий, в том числе способных перенести достижения в сфере информационно-коммуникационных технологий в клиническую практику и в систему подготовки медицинских кадров», -рассказал депутат государственной думы РФ Владимир Гутенев.

Эффективное использование этих средств в рамках программ и нацпроекта должно привести к увеличению выпуска наукоемкой медицинской и фармацевтической продукции, которая сможет конкурировать с импортными аналогами на российском и международном рынках. Ускорить этот процесс призван созданный в 2019 году научно-образовательный центр Самарской области, объединяющий ведущие вузы: Самарский исследовательский университет имени С.А. Королева, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный университет путей сообщения, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный аграрный университет, а также предприятия: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара» , АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» и ООО «Самара Авиагаз». Технологическим партнером НОЦ СО выступает ООО «Рус М», индустриальных партнеров НОЦ: ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос», сообщает пресс-служба облправительства.

«НОЦ Самарской области, который был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова , является неким мостом интеграции от фундаментальной науки и предприятий государственного сектора в реальный сектор экономики. И именно этой коммуникацией занимается научно-образовательный сектор», - подчеркнул ректор СамГМУ Александр Колсанов.

На данный момент НОЦ СО является региональной структурой, но в 2020 году планирует получить статус федерального и выйти на мировой уровень.
В связи с этим советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ – АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева сделала всем участникам встречи предложение.

«У нас есть все шансы войти во вторую пятерку НОЦ мирового уровня. Здесь должны быть совместные усилия вузов, предприятий, научных организаций, экспертного сообщества, регионального правительства. Это будет программа совместных действий научно-образовательного центра, которую будет лично представлять на конкурсе Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В связи с этим хочу обратиться к коллегам. Большая просьба: так как программа, действительно, очень сложный продукт, у нас предложение данную программу делать в форме рабочей группы. Прошу либо вашего личного участия, либо участия очень активных профессионально подготовленных представителей войти в рабочую группу. Работать будем следующим образом, если проект сетевой и во главе проекта стоит, например медицинский университет , будем встречаться на вашей территории и отрабатывать все проекты».



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