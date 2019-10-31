В Отрадном стартовал XX юбилейный слет журналистов «Глубинка»

70

Перед торжественным открытием гуманитарии познакомились с достижением своих сверстников-инженеров. Воспитанники самарского «Кванториум-63» продемонстрировали свои разработки, возможности современного инженерно-технологического образования. Наставники кванторианцев провели для участников слета ознакомительные занятия.Начинающие «акулы пера» атаковали технарей вопросами. Самыми пытливыми по традиции оказались юнкоры телестудии «Товарищ». Они интересовались, кто придумывает темы проектов для кванторианцев и есть ли ограничения по их уровню?«Темы и направления проектов придумывают исключительно ребята, - отвечает директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов, - А все ограничения заложены в самой методике реализации проектов. Наши воспитанники берут только те темы, разработка которых даёт реальный эффект».Развитию инженерного творчества в Самарской области уделяется особое внимание. В крупных городах региона (Самара и Тольятти) успешно работает детский технопарк «Кванториум -63». На его площадках занимаются порядка 2000 ребят. Они неоднократно завоевывали призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях.Мощный импульс этому направлению дал национальный проект «Образование», который реализуется в нашей стране по инициативе Президента Владимира Путина. Так к 2022 году в регионе будут открыты еще два стационарных «Кванториума», появится и мобильный детский технопарк. Это даст возможность ученикам, проживающим в отдаленных от областного центра районах, воплотить в жизнь свои инженерные идеи.«Следует отметить, мы сегодня уделяем большое внимание обновлению материально-технической базы образовательных учреждений. Данная работа ведется как в рамках национального проекта «Образование», так и за счет средств регионального бюджета, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Чтобы ускорить процесс обновления содержания и методов обучения по предметной области «Технология», нами принято решение о поставке современного оборудования по данному предмету в 24 школы. Только так, заинтересовав ребят сегодня, мы сможем в дальнейшем сориентировать наших выпускников на получение профессий и специальностей, востребованных экономикой области. Кроме этого, в сельских районах области в этом году мы оснастили 19 детских мини – технопарков, они работают по модели «Кванториума». Ученики могут попробовать себя в трех направлениях: «Робо-квантум», «IT-квантум», «Квантум виртуальной реальности». Проекты, которые дети создадут в ходе обучения, они смогут воплощаться в жизнь в малом Хай-тек-цехе».Также в рамках национального проекта «Образование» уже в этом году в 45-ти школах, расположенные в отдаленных от Самары районах области, начали работать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них есть шлемы виртуальной реальности, 3-D принтеры, а также современное программное обеспечение. Это позволяет по-новому организовать образовательный процесс, сообщает пресс-служба облправительства.