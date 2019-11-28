В Новокуйбышевске прошёл территориальный семинар «Государственная итоговая аттестация: основные итоги и направления развития»

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В Поволжском Доме Учителя состоялся окружной методический семинар «Государственная итоговая аттестация: основные итоги и направления развития». Участие в нем приняли председатели и старшие инспекторы предметных комиссий ГИА-2019, директора школ и их заместители, руководители территориальных учебно-методических объединений, учителя-практики. Они познакомились с данными окружного исследования результатов государственной итоговой аттестации 2019 года, презентовали эффективные методы и технологии обучения.Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина представила детальный анализ прошедшей государственной итоговой аттестации, сделав особый акцент на ключевых моментах при подготовке учеников к экзаменам.«Мы не должны готовить детей к ЕГЭ, - подчеркнула Светлана Бакулина. – Ребёнок должен быть готов к любой форме проверки уровня подготовки. А для этого ему нужно просто хорошо знать предмет. И тогда любые испытания, будь то ЕГЭ или что-то другое, ему не страшны. По итогам реализации национального проекта «Образование» Россия должна войти в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования, такую цель перед всем педагогическим сообществом поставил Президент. Достигли мы ее или нет, будет понятно по итогам международного исследования Pisa, в котором, прежде всего, проверяется, как ребенок может на практике применить знания».«Тремя китами» успешного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) она назвала знание предмета, правил проведения экзамена и психологическую подготовку ребёнка. Детям нужно не просто говорить, как надо, но и объяснять, почему надо именно так, и что случится, если нарушить правило.Замминистра также посоветовала педагогам использовать опыт детей, уже успешно прошедших ЕГЭ и поступивших в вузы. Особенно тех, кто не пользовался услугами репетиторов. А такие ребята обычно рассказывают, как при самостоятельной подготовке использовали несколько источников информации, в том числе, бесплатные электронные ресурсы, выполняли задания разных типов и сложности.«За 20 лет мы стали забывать истоки - зачем и для чего появился ЕГЭ. А он был частью большого проекта реформы системы образования, чтобы она отвечала запросам государства, экономики. ЕГЭ был призван снизить экзаменационную нагрузку на детей, совместив выпускные и вступительные испытания, снизить коррупционную составляющую, ввести единую систему оценивания, сравнять шансы поступления в вузы для городских и сельских школьников. С тех пор ЕГЭ изменялся, развивался, и этот процесс будет продолжаться», - отметила Светлана Бакулина.В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Ранее, в ходе традиционной встречи с родителями, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов отмечал, что больших изменений в процедуре проведения единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируются. Сергей Кравцов напомнил, что с 2021 года планируется проводить в компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ. «Это требует большой подготовительной работы. Мы должны быть уверены, что не будет сбоев и задержек, а все результаты будут корректно оценены», - отметил руководитель Рособрнадзора. Он добавил, что возможность перевода в онлайн-формат экзаменов по другим предметам также прорабатывается, но это очень непростой вопрос, требующий выверенных решений, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com