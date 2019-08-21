В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
21 августа 2019 10:58
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Ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить родителям подготовку школьников к началу учебного года, предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил замглавы комитета по образованию и науке нижней палаты Борис Чернышов, сообщает в среду, 21 августа, RT.
Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах.
«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей», — отмечается в тексте обращения.
Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется, пишут "Известия"
Также депутат предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы, по его мнению, должно взять на себя государство.
Согласно исследованию сервиса «Авито», набор российского школьника, состоящий из рюкзака, пенала и школьной формы, обойдется родителям в 2619 рублей. При этом базовый набор в Москве оценивается в 3326 рублей.
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