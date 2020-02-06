Университетские субботы СамГУПС привлекли школьников Самары и области

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В Самарском государственном университете путей сообщения в минувшую субботу, 1 февраля, стартовал сетевой образовательный проект «Университетские субботы», который привлёк в вуз учеников 10 школ Самары и Самарской области. Занятия продлятся до конца мая, но уже сегодня многие старшеклассники знают, куда будут поступать.Как рассказал директор Центра профориентационной работы и довузовской подготовки СамГУПС Александр Комолов, проект направлен на подготовку старшеклассников – учеников 10-11 классов – к сдаче ЕГЭ на более высокие баллы. Кроме того, участие в «Университетских субботах» позволит будущим абитуриентам лучше узнать вуз и сделать выбор в пользу транспортного университета.Занятия проводятся по двум направлениям профориентации – инженерные и гуманитарные классы. Инженерные классы занимаются по дополнительным разделам математики, физики, техники и технологий. Гуманитарные - по четырем модулям: «Экономика», «Менеджмент», «Финансы» и «Обществознание». Занятия проводят преподаватели университета – кандидаты и доктора наук с педагогическим опытом.Впервые «Университетские субботы состоялись в прошлом году, занятия посещали ученики самарского лицея «Созвездие», сообщает пресс-центр СамГУПС.«Апробация проекта показала заинтересованность старшеклассников в дополнительной подготовке к ЕГЭ, поэтому в этом году мы решили привлечь к занятиям ещё около 10 школ Самары и области», - сказал Александр Комолов.В этом учебном году на «Университетские субботы» записалось около 240 школьников (10 и 11 классов), из них 195 в инженерные классы, 45 - в гуманитарный.«Идея создания инженерных или университетских суббот позволит старшеклассникам познакомиться с различными научными направлениями университета, а также посещать предметы, по которым затем предстоит осваивать программы высшего образования», - отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев.Проект реализуется на основе договора между университетом и школой. Помимо инженерного и гуманитарного класса договором предусмотрено еще несколько направлений сотрудничества образовательных организаций.Так, в учебном семестре 2019/20 годы СамГУПС предложил школьникам дополнительно занятия по информатике. Примечательно, это первый подобный проект в Самаре. Многие вузы города проводят занятия для старшеклассников по подготовке к ЕГЭ. «Преимущество проекта СамГУПС заключается в проведении комплекса мероприятий, открывающих новые возможности для учащихся при поступлении в транспортный университет», - пояснил Александр Комолов.Школяры высоко оценили преимущества довузовской подготовки. «Меня интересует специальность «Экономика», планирую после школы поступить в СамГУПС. Уже сегодня я понимаю, что предстоит изучать в университете и как следует готовиться к занятиям», - говорит ученица 10 класса школы №114 Самары Арина Шарапова.