У самарских десятиклассников станет меньше обязательных предметов
19 августа 2019 13:48
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В десятых классах школ Самарской области введут новые стандарты. В частности, сократился количество обязательных предметов. Сейчас их 15-17, однако уже в этом году их количество уменьшится до 12. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
- Новый стандарт позволит увеличить количество часов для углубленного изучения предметов, которые будут приоритетными для школьников для поступления в вузы или техникумы, - отметил Акопьян.
При этом, по словам главы министерства, сейчас в образовании приветствуется стабильность. Ее примером станет отсутствие изменений в ЕГЭ и ГИА, которые сдают выпускники 11-х и 9-х классов. Самые ближайшие изменения ждут школьников только в 2022 году, когда к обязательным предметам на ЕГЭ добавят английский язык.
Фото: pixabay.com
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