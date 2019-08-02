У Самарского медицинского госуниверситета появился президент
2 августа 2019 12:44
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Геннадий Котельников сменил должность ректора на почетное звание президента СГМУ. При этом он пока остается спикером областного парламента «на общественных началах».
1 августа Геннадий Котельников займет почетное место президента Самарского государственного медицинского университета, которому в этом году исполняется 100 лет. В связи с достижением предельного возраста (а в январе 2019 г ему исполнилось 70 лет) Геннадий Петрович согласился уйти с должности ректора, которую бессменно занимал 21 год. Новым ректором СГМУ стал Александр Колсанов, директор Института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии, профессор РАН.
Геннадий Котельников сохранил за собой должность председателя Самарской областной думы, которую, по его словам, он занимает «на общественных началах».
По сведениям, полученным из источников, близких к СГД, Котельников собирается завершить и политическую карьеру. На его место, по предположению экспертов, придет Александр Нефедов, занимающий должность советника губернатора Самарской области. Ранее он в течении 12 лет бессменно занимал пост председателя правительства СО и должность вице-губернатора при четырех главах региона – Титове, Артякове, Меркушкине и Азарове. Его уход по собственному желанию в мае этого года и должность советника вместо вполне реального спикерства в областном парламенте вызвало немало разговоров, пишет ФедералПресс.
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