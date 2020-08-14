Трое магистрантов Самарского политеха победили в конкурсе «УМНИК»

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) опубликовал результаты конкурсов в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Так, по программе «УМНИК» были утверждены победители 8 отборочных площадок: «УМНИК – Цифровой нефтегаз», «УМНИК – Электроника», «УМНИК – VR/AR» и 5 площадок конкурса «УМНИК – Цифровая Россия».В перечень заявок, рекомендуемых для финансирования по программе, вошли научно-исследовательские работы (НИР) магистрантов опорного университета. Так, Александра Бражникова (факультет машиностроения, металлургии и транспорта) победила на площадке «УМНИК – Электроника» с проектом «Разработка цветовоспроизводящего устройства для систем адаптивного камуфляжа и элементов умной одежды». В той же категории был отмечен Евгений Теплов (институт автоматики и информационных технологий) с НИР «Разработка информационной системы, регулирующей состояние параметров среды и питающего раствора при выращивании в гидропонике». А Юрий Штырлов (нефтетехнологический факультет) стал одним из лучших на площадке «УМНИК – Цифровой нефтегаз», представив проект «Разработка системы для оптимизации мероприятий по повышению эффективности нефтедобычи на основе методов Data Science». Каждый из них получит грант в размере полумиллиона рублей.