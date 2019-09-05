Свободный вход в самарский Исторический парк «Россия – Моя история» будет до конца сентября

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Исторический парк – в помощь. В Самаре экспозиции самого современного интерактивного образовательного проекта в стране до конца сентября можно посетить бесплатно! Вход в Исторический парк – в первый месяц осени свободный до всех! Более, чем тысячелетний период российской истории в увлекательном мультимедийном формате. А также - возможность попасть на мероприятия. Из ближайших:6 сентября в 14:00 открытие выставки «Афган – моя судьба» это эксклюзивный материал фотокорреспондента РИА «Новости» Вячеслава Киселева. Лауреат премии Союза журналистов РФ, автор семи книг, две из которых посвящены Афганской войне, в 1987 году он вошел в сотню лучших фотожурналистов мира.6 сентября в 17:00 – «Театральная пятница», встреча с артистами театра юного зрителя «СамАрт». Тема встречи - 89-й театральный сезон, премьерные спектакли и одно из главных событий сентября - XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». За самый оригинальный вопрос гостям – пригласительные в театр!8 сентября, в День города, в 13:00 семейный брейн-ринг «Самарские знатоки» с многочисленными бонусами для победителей.10 сентября в 12:00 в рамках совместного проекта Исторического парка «Россия – Моя история» и театра-студии «Грань» состоится творческая встреча с артистами театра и открытие фотовыставки «Параллельное пространство», посвященной спектаклям «Корабль дураков» и «Король Лир». Гость встречи – актер театра на Таганке Филипп Котов (знакомый телезрителям в том числе по главной роли в комедии «Зайцев +1»).17 сентября с 11:00 до 16:00 – показ конкурсных и внеконкурсных фильмов Всероссийского фестиваля «Соль земли».18 сентября в 11:00 – мастер-класс кинорежиссера, Народного артиста России Николая Досталя в рамках фестиваля «Соль земли»26 сентября в 16:00 – «Умный четверг», совместный проект с Областной научной библиотекой, творческая встреча с краеведом, заслуженным работником культуры РФ Александром Завальным.Вход свободный!