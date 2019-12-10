Студенты Самарского университета стали лауреатами французской премии в области космоса

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Команда студенческого конструкторского бюро RocketLAV Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева вернулась из Парижа с победой в конкурсе молодежных технических клубов, претендовавших на премию в области космоса и промышленности (Prix de Espace en Industrie-2019).Самарская команда стала не только единственным российским претендентом на премию, но и единственным иностранным участником соревнований. По результатам защит проектов именно самарская команда стала лауреатом премии Национального космического агентства Франции - CNES.Конкурс Prix de Espace en Industrie-2019 проходит раз в два года, начиная с 1969 года. Организатором является общественная организация Planète Sciences (Франция) в партнерстве с французской ассоциацией аэрокосмических предприятий GIFAS. На премию претендуют студенческие команды - участники международного молодежного форума по запуску экспериментальных ракет C'Space. В жюри входят эксперты ведущих аэрокосмических компаний и ассоциаций Франции и каждый представитель жюри выбирает “своего” лауреата. В 2019 году в состав жюри вошли представители CNES, GIFAS, MBDA, SODERN и Planète Sciences. Они оценивали работы по созданию экспериментальных ракет, мини-ракет и аэростатов.В очном этапе в Париже в минувшие выходные участвовало 10 команд, в том числе самарская RocketLAV. Студенты представили на конкурс проект экспериментальной ракеты TSR 2.0, итоги его реализации, в том числе с точки зрения развития студенческого объединения. Проект защищали студенты Глеб Бурдонов и Антон Полтораднев.«Мы решили принять участие в конкурсе и представить наш перспективный проект – двухступенчатую ракету TSR 2.0, которую мы запустили в 2018 году, - говорит капитан команды Антон Полтораднев. – Мы подали заявку на сайте Planète Sciences – организаторов форума C'Space, получили одобрение и отправились в Париж».Защита проектов Самарского университета проходила на английском языке. По её результатам самарские студенты стали лауреатами премии от Национального космического агентства CNES? сообщает пресс-служба вуза.