Студенты СамГТУ получили именные стипендии «АКОМ»

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Подведены итоги конкурса на присуждение именных стипендий АО «АКОМ». В этом году ее получили четверо студентов химико-технологического факультета СамГТУ.В 2017 году Группа компаний «АКОМ» и Самарский государственный технический университет подписали Соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям и специфике современного промышленного предприятия. «АКОМ» предоставляет студентам возможность производственной практики, а выпускникам, проявившим себя наилучшим образом - трудоустройство. Кроме того, «АКОМ» учредил именную стипендию лучшим студентам 3-5 курсов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, проводящих научно-исследовательскую работу по проблемам отрасли химических источников тока, литейного производства черных металлов и сплавов, разработок инновационных технологий.Сертификаты на получение именных стипендий «АКОМ» в размере 10 000 рублей получили Ксения Дернова, Евгений Малышев, Алена Умарова и Оксана Мякинькова. Успехи молодых людей в учебе и научной работе, настойчивость и упорство в достижении поставленных целей характеризуют их как настоящих лидеров и будущих профессионалов. Именно такие квалифицированные кадры нужны компании «АКОМ» - ведущему производителю аккумуляторных батарей в России. По окончании учебы у студентов есть отличная возможность трудоустроиться на предприятия «АКОМ», причем как на производстве, так и в научно-технических лабораториях, продолжая таким образом исследовательскую работу, пишет Минпромтех региона.Фото pixabay.com