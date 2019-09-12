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Новости /  Общество /  Образование  

Студентка Политеха выступит на молодежном форуме в Крыму

12 сентября 2019 13:42
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Студентка Политеха выступит на молодежном форуме в Крыму
Диёра Пирова – единственная участница из Самарской области.

С 3 по 7 октября в Феодосии пройдет культурно-образовательный молодежный форум по вопросам гражданской идентичности «Мост». Его участниками станут студенты бакалавриата и магистратуры из различных городов России. Наш регион будет представлять третьекурсница института автоматики и информационных технологий опорного университета Диёра Пирова. Она выступит в категории «Студенческий актив».

Заявка нашей студентки прошла строгую экспертизу и была отобрана для участия из 142 претендентов. В анкете Диёра отметила, что своей сильной стороной считает навык выступлений на научных конференциях и семинарах и умение вести дискуссии на различных уровнях.

– С третьего курса я учусь на другом направлении – «Программная инженерия». И теперь сфера моих научных интересов – это не только математическое моделирование, но также глобальное управление и компьютерные технологии, – рассказывает студентка. – Надеюсь, что участие в форуме позволит мне нарастить потенциал в сфере гражданской идентичности для последующего включения в научную деятельность и участия в международных проектах. Кроме того, такие мероприятия дают возможность получить новые идеи для будущих исследовательских работ.

В программе форума предполагается проведение круглых столов и панельных дискуссий с участием экспертов, командная работа по выработке идей укрепления общероссийской идентичности. Будет организована фотовыставка «Россия в лицах – лоскутное одеяло народов», а также запланированы выступления творческих коллективов и представителей народного творчества.

Кстати, этим летом Диёра приняла участие в работе летней школы БРИКС, где тоже стала первой представительницей Самарской области, сообщает сайт Политеха.
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