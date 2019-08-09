Средний балл приемной кампании-2019 Самарского университета им С. П. Королева превысил плановые показатели

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По итогам второй волны зачисления на очную бюджетную форму обучения бакалавриата и специалитета в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева зачислено 1632 абитуриента, сообщается на сайте вуза.По словам ответственного секретаря приемной комиссии университета Сергея Горяинова, средний балл ЕГЭ достиг 74,99. Таким образом плановые показатели, которые устанавливались на 2019 год на уровне 74 баллов, превышены."Для регионального университета, в структуре которого более 70% технических, информационно-математических и естественно-научных направлений, средний балл 74,99 это серьезный показатель, — добавил Сергей Горяинов. — В этом году Самарский университет выбрали 26 победителей всероссийских олимпиад — в 2018 году их было 12. Мы зафиксировали очень высокие баллы — от 260-270 до 300 на IT-направлениях. Обе волны зачисления на этих направлениях закрывались гораздо лучше, чем в прошлом году. Особенно это видно по результатам набора на направления "Прикладная математика и информатика" (100 бюджетных мест в бакалавриате) и "Фундаментальная информатика и информационные технологии".Также Сергей Горяинов отметил в качестве отличительной черты приемной кампании-2019 большую осознанность в выборе направлений подготовки абитуриентами. "В этом году портрет абитуриент поменялся. Раньше выпускники достаточно размерено подавали оригиналы и согласия документов на зачисление, но при этом часто меняли свое решение и в ходе приемной кампании, перекладывали согласия на те или иные направления. В 2019 году абитуриенты подавали оригиналы и согласия в последнюю неделю приемной кампании и не меняли направления подготовки. Такая ситуация характерна больше для столичных университетов. Считаю, что это показатель более осознанного выбора", — сказал он.В целом специалисты приемной кампании отмечают общий рост желающих поступить в Самарский университет: на очную форму бакалавриата и специалитета подали документы 6539 абитуриентов из 84 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Это на тысячу человек превышает показатели 2018 года. "Поток абитуриентов из других регионов продолжает расти год от года, — отмечает Сергей Горяинов. — Причем некоторые субъекты РФ представлены масштабнее, чем в прошлом году. Во многом это результат интенсивной работы научных лабораторий Самарского университета в МДЦ "Артек" в Крыму, конкурсов "Спутник" и "Универсум", которые с каждым годом становятся все более популярными среди школьников всей страны".