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Новости /  Общество /  Образование  

Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана

17 февраля 2020 11:28
32
Сокращение весенних каникул в самарских школах зависит от учебного плана
Дети были на карантине с 3 февраля.

Сегодня, 17 февраля, в самарских школах закончились ограничительные мероприятия. После карантина, который длился с 3 февраля, обучение проходит в штатном режиме.

Однако горожане поинтересовались у представителей министерства образования, будут ли в этой связи сокращены весенние каникулы.

– Решение о переносе или сокращении принимается образовательным учреждением в соответствии с учебной программой. Поэтому этот вопрос лучше уточнить в администрации школ, – написали представители минобразования в твиттере.

На прошлой неделе число заболевших в Самарской области достигло 14500 человек. Среди них было много детей от 7 до 14 лет, пишет "КП в Самаре".

Фото pixabay.com


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