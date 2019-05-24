Сегодня последний звонок звенит для 13 816 одиннадцатиклассников Самарской области
Сегодня, 24 мая в губернии прозвенит Последний звонок для выпускников общеобразовательных школ. В этом году оканчивают учебные заведения и вступают во взрослую жизнь 13 816 одиннадцатиклассников, сообщает Департамент информационной политики региона.
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил выпускников самарской школы №72. 2019 год- юбилейный для школы: в сентябре учебному заведению исполнится 50 лет. В этом году здесь - 61 выпускник, из них 12 ребят претендуют на золотую медаль.
Поздравляя выпускников, Губернатор отметил: "Сегодня радостный и немного грустный день у каждого из этих замечательных выпускников, директора школы, родителей. У всех в памяти тот день, когда маленькими детьми они впервые вошли в это здание. А сегодня они выходят из стен школы подготовленными, образованными, красивыми, юными гражданами России,- отметил Дмитрий Азаров.- 11 лет школа была для вас вторым домом. Здесь вы овладевали знаниями, делали ошибки, исправляли их, учились думать, дружить, любить".
По школьной традиции, торжественная линейка завершилась вручением Кубка выпускника. Одиннадцатиклассники, добившиеся наивысших успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности, вручили символический «кубок успеха» следующему поколению школьников.
Также Губернатор вместе с выпускниками и их родителями возложили цветы к стеле героям 20-ой гвардейской воздушно-десантной бригады.Бойцы этого подразделения в 1944-1945г.г.участвовали в освобождении Карелии,Чехословакии и Австрии.Ученики школы свято чтят подвиг героев.