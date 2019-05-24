Сегодня последний звонок звенит для 13 816 одиннадцатиклассников Самарской области

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Сегодня, 24 мая в губернии прозвенит Последний звонок для выпускников общеобразовательных школ. В этом году оканчивают учебные заведения и вступают во взрослую жизнь 13 816 одиннадцатиклассников, сообщает Департамент информационной политики региона.Глава регионапоздравил выпускников самарской школы №72. 2019 год- юбилейный для школы: в сентябре учебному заведению исполнится 50 лет. В этом году здесь - 61 выпускник, из них 12 ребят претендуют на золотую медаль.Поздравляя выпускников, Губернатор отметил: "Сегодня радостный и немного грустный день у каждого из этих замечательных выпускников, директора школы, родителей. У всех в памяти тот день, когда маленькими детьми они впервые вошли в это здание. А сегодня они выходят из стен школы подготовленными, образованными, красивыми, юными гражданами России,- отметил Дмитрий Азаров.- 11 лет школа была для вас вторым домом. Здесь вы овладевали знаниями, делали ошибки, исправляли их, учились думать, дружить, любить".

Впереди у каждого выпускника ответственный этап-сдача ЕГЭ. "Это первое серьёзное взрослое испытание", - подчеркнул Губернатор. Школьникам предстоит определиться и с будущей профессией. "Я надеюсь, что вы посоветуетесь с родителями, педагогами, прислушаетесь к себе", - отметил глава региона.



По школьной традиции, торжественная линейка завершилась вручением Кубка выпускника. Одиннадцатиклассники, добившиеся наивысших успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности, вручили символический «кубок успеха» следующему поколению школьников.



Также Губернатор вместе с выпускниками и их родителями возложили цветы к стеле героям 20-ой гвардейской воздушно-десантной бригады.Бойцы этого подразделения в 1944-1945г.г.участвовали в освобождении Карелии,Чехословакии и Австрии.Ученики школы свято чтят подвиг героев.