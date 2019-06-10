Самарский университет стал базой для опорных школ РАН
10 июня 2019 11:57
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва стал научно-образовательным центром для базовых школ Российской академии наук. В Самарской области статус таких школ получили лицей авиационного профиля №135, самарские гимназии №1 и 11, самарский лицей информационных технологий и тольяттинская школа №57.
Самарский университет предоставит этим учебным заведениям помощь в разработке образовательных программ, направленных на развитие исследовательской активности школьников, а также обеспечит доступ учеников к исследовательским проектам, над которыми работают ученые вуза.
Роль Самарского университета в проекте будет заключаться в поддержке методической и научной базы школ нового формата. Ученые университета, среди которых академики и члены-корреспонденты РАН, сотрудники научных лабораторий, будут вести научно-популярные и образовательные лектории, работать со школьниками над научными проектами. Задача - развить исследовательские навыки школьника в ходе совместной работы с учеными.
Проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов подчеркивает: главная цель проекта - подготовить квалифицированные кадры, которые в ближайшем будущем обеспечат переход страны на новый технологический уклад.
«Став базой для опорных школ РАН, Самарский университет сможет более эффективно привлекать наиболее талантливых абитуриентов в свои стены, - говорит координатор проекта в регионе, начальник управления по формированию контингента Самарского университета Сергей Горяинов. - Мы уже подписали соглашения с участниками проекта и теперь сможем задействовать учащихся сильнейших школ региона в реальных научных исследованиях, доказывая, что хорошее образование можно получить и не уезжая в столицы и за рубеж».
По мнению координатора проекта, получение Самарским университетом статуса научно-образовательного центра для базовых школ РАН, - это признание заслуг ученых вуза, в котором работают два академика РАН и два член-корреспондента РАН, а также действуют научные лаборатории международного уровня.
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